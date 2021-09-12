نشرة أخبار العالم.. رئيس وزراء إسرائيل يعترف بإخفاق كبير في سجن جلبوع.. هذا مصير الأسرى الفلسطينيين المعتقلين.. والسعودية تعلق على اعتداءات 11 سبتمبر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعترف: ما جرى في سجن جلبوع جرس إنذار لتل أبيب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار لتل أبيب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد، أشاد بينيت بالجهود المبذولة لتصحيح سلسلة من الأخطاء والإخفاقات الخاصة بسجن جلبوع والتي لم تكن من المفترض أن تحدث، مضيفًا أنه تم إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق وسيكون هناك فحص شامل وجاد.

ولفت إلى أن عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع والغخفاق الذي حدث، يعتبر "دعوة للاستيقاظ"، خاصة مع تدهور عدد من الأنظمة في السنوات الأخيرة.

وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين هربوا لاثنين الماضي، من نفق حفروه بزنزانتهم، المتواجدة في سجن جلبوع الذي يعد أشد تحصينًا وحراسة.

والأسرى الأربعة الفلسطينيين المعاد اعتقالهم هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

وتعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، توجيه لائحة اتهام بحق الأسرى الـ4 الذين تم إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية "تخريبية"، قد يصل حكمها إلى 15 سنة.

وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، تعد شرطة الاحتلال، كذلك تهمة مساعدة آخرين في الهرب من سجن جلبوع تصل عقوبتها إلى 20 سنة.

فيما قال موقع "والا" العبري إن الأسرى الأربعة المعتقلين سينقلون إلى سجن في جنوب البلاد، وسينقل كل أسير منهم إلى زنزانة توقيف منفصلة.

في السياق نفسه، تستمر عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين المحررين مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي، وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية فإنهما لا يتواجدان معا وإنما افترقا، حيث توجه أحدهما إلى الضفة الغربية.

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف "نواصل متابعة الاثنين المتبقيين، والتقدير هو أن أحدهما على الأقل في الضفة الغربية. وهذا يعني أن المطاردة يجب أن تمتد على مساحات واسعة ، حتى خارج الخط الأخضر".

وأوضح: “التحقيق مازال مستمرًا ومن المؤكد أن الأربعة الذين تم القبض عليهم لا يعرفون مكان الاثنين الآخرين".

آبي أحمد يظهر بالبدلة العسكرية وسط القوات الإثيوبية.. صور

خلال احتفاله بالسنة الإثيوبية الجديدة، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسائل تحدي ومحاولة مزعومة لإظهار القوة، قائلًا إن بلاده مستعدة بقوة للدفاع بشجاعة عن أي قوة قد تحاول تعريض سيادة إثيوبيا للخطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونشر آبي أحمد تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" تتضمن مجموعة صور له وهو يرتدي الزي العسكري، أمس السبت للاحتفال برأس السنة الإثيوبية مع قوات القيادة الغربية لقوات الدفاع الوطني في جبهة مي تسبري.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب ألقاه خلال الاحتفال أمس السبت، إن "شجاعة الجيش أذهلت أعداء الأمة بينما جعلت الإثيوبيين يشعرون بالفخر".

وأشاد رئيس الوزراء بالقادة العسكريين وقوات القيادة الغربية "لتمكين الأمة من التغلب على الخصوم ومن ثم الاستعداد لأمل جديد بمستقبل أفضل".

وزعم أن "إثيوبيا تندفع نحو السلام والازدهار ولكن مع الاستعداد القوي للدفاع بشجاعة عن أي قوة قد تحاول تعريض سيادتها للخطر".

وأكد آبي أحمد: "نعمل على نقل دولة موحدة ومستقلة إلى الأجيال القادمة".

يأتي ذلك فيما تندلع الحرب الأهلية في شمال إثيوبيا، بعدما استهدف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التيجراي وكل منتسب لهذا العرق.

ويقبل الإثيوبيون على عامهم الجديد، وفق تقويمهم الخاص، على سنة جديدة ملئها الخوف الموت أو الطرد أو الاعتقال التعسفي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ووفق ما صرح به الكثير من الإثيوبيين للصحافة الأجنبية، فإنهم سيبقون في منازلهم بعدَا أن أي مشكلات.

وتعمل إثيوبيا بتقويم غريب، سنته تبلغ 13 شهرًا ويبدأ في سبتمبر ، ويصادف اليوم السبت، اليوم الأول من عام 2014 الإثيوبي.

عادة ما تكون الاحتفالات بالسنة الجديدة مظهرًا للبهجة، ففي سوق بالعاصمة أديس أبابا، اشترى عدد قليل من المتسوقين اللحوم والتوابل لوجبات العطلات.

هذا العام مختلف بسبب الصراع - لا سيما بالنسبة لسكان تيجراي - والمشاكل الاقتصادية ذات الصلة ، لا سيما التضخم الذي تجاوز 30 في المائة الشهر الماضي بالنسبة للغذاء.

ويحاول رئيس الوزراء آبي أحمد حشد البلاد من خلال حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مدتها خمسة أيام في الفترة التي تسبق العطلة تسلط الضوء على موضوعات مثل البطولة والنصر.

بالنسبة للتجراي، انقلبت الحياة التي عرفوها رأساً على عقب في (نوفمبر) 2020، عندما اندلع القتال بسبب هجمات آبي أحمد والتي تحولت لحرب لاحقا.

أول تعليق سعودي على اعتداءات 11 سبتمبر.. ونووي إيران

علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أحداث الحادي العشر من سبتمبر ومستجدات أخرى، معتبرًا أن السعودية من أهم الدول التي تحارب الإرهاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية طالبت دوما بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر التي وقعت في عام 2001.

أكد وزير الخارجية السعودي، "إن الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر".

أضاف الأمير بن فرحان أن "السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وسنعمل دوما مع حلفائنا" .

وحول الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان وتشكيلها حكومة من قادتها، قال وزير الخارجية السعودي: بحثنا الوضع في أفغانستان ونقف إلى جانب الشعب الأفغاني".

وعن الأوضاع في اليمن قال الأمبر السعودي :"إن السعودية لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية..والأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام والمسؤولية تقع على الحوثيين الذين يهددون منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام".

أضاف الوزير: بأن "ميليشيا الحوثي لم توافق على وقف للنار وتواصل تهديد المدنيين".

وذلك رغم أن السعودية قد قدمت مقترحاً لذلك بوقف شامل للنار في اليمن، وفق ماذكر بن فرحان.

وأخيرًا، قال الوزير إن الاتفاق النووي على سلبيته لم تحترمه إيران، مشيرًا بذلك إلى المحاولات الدولية لعودة مفاوضات فيينا والدخول إلى جولة سابعة.

لحظة قيام أسير فلسطيني بسكب ماء مغلي في وجه أحد الحراس بسجن جلبوع.. شاهد

نشر موقع والا العبري، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح قيام الأسير، مالك حامد، بسكب الماء المغلي بوجه أحد الحراس بسجن جلبوع الإسرائيلي ردا على الإجراءات القمعية بحقهم.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه أسفل السجن في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت فيما بعد من القبض على أربعة منهم، وشددت الحراسة والإجراءات على السجن.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار لتل أبيب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد، أشاد بينيت بالجهود المبذولة لتصحيح سلسلة من الأخطاء والإخفاقات الخاصة بسجن جلبوع والتي لم تكن من المفترض أن تحدث، مضيفًا أنه تم إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق وسيكون هناك فحص شامل وجاد.

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي، والمساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد لـصحيفة «عكاظ» السعودية، قدوم المعتمرين من مختلف الدول؛ طبقا للاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بنموذج العمرة الآمنة.

وقال سعيد، إن عدد تأشيرات المعتمرين القادمين من الخارج في شهر محرم بلغ ستة آلاف تأشيرة من مختلف الدول.

وأضاف أن الوزارة تحرص على جودة الخدمات التي تقدمها شركات العمرة السعودية للمعتمرين وتطبيق كافة الاحترازات في السكن والنقل والتفويج حسب المدد الزمنية لحجز مواعيد العمرة والصلوات.

وحثت وزارة الحج ضيوف الرحمن القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تسجيل لقاحات فايروس كورونا في منصة (مقيم) قبل القدوم بـ٧٢ ساعة وتحميل تطبيق توكلنا والتسجيل فيه للحصول على تصاريح العمرة والصلوات والزيارة بشكل سهل حسب الأوقات التي يختارها المعتمر.

وسبق قبل أيام أن أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا قالت فيه، إنه في حالة عدم وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق اعتمرنا ، والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد، لن تكون هناك إمكانية من أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأفاد البيان قائلا : بأنه عند وجود تصريح للعمرة سواء في حال كان المعتمر داخل الحرم المكي أو لم يتم الوجود في وقت التصريح، فسيتم احتسابه كتصريح سابق ، ولا يتم إصدار تصريح آخر إلا بعد مضي 15 يوما على التصريح السابق، إذ إنه عند عدم الذهاب للعمرة يعد التصريح سابقا بعد انتهاء الوقت المحدد له وغير صالح للاستخدام، ويلزم الانتظار بحسب المدة المذكورة في التطبيق حتى يتم الحجز مجددا.

وأضاف البيان : أن تطبيق اعتمرنا لا يسمح بحجز أكثر من تصريح في الوقت نفسه، مع مراعاة المدة اللازمة بين كل تصريح وآخر، إذ إنه تم تحديد المدة الزمنية لتصاريح العمرة بـ15 يوماً بين كل تصريح وآخر، والصلاة في الروضة الشريفة بـ30 يوماً، في حين لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه، بل يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.

وتابع البيان : لاسترجاع مبلغ خدمة النقل في تطبيق اعتمرنا، فإن ذلك يتم كالتالي: التوجه إلى الإعدادات، ثم تذاكر النقل ، ثم يتم إلغاء التذاكر غير المستخدمة، ويعاد المبلغ للحساب الذي تم منه شراء التذاكر خلال يومي عمل، وإذا تأخر عن ذلك فيتم الاتصال على مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة على الرقم (8004304444) أو (920002814) بشرط أن يكون الاسترجاع خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.

يذكر أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، بعد تحديث الحالة في تطبيق «توكلنا» إلى (مُحصّن بالجرعتين، أو مُحصّن متعافي، أو مُحصّن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما).