نشرة أخبار العالم.. إسرائيل تعتقل 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع.. مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. وقرارات سعودية عاجلة بشأن الوافدين وتأشيرات الدخول والخروج

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

إسرائيل تعتقل 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، باعتقال أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الستة المتحررين من سجن جلبوع.

وقالت قناة "كان" العبرية إن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على أسيرين، في مدينة الناصرة بأراضي 48 وهم: "محمد العارضة - يعقوب قادري".

وبث الإعلام العبري مشاهد توثق لحظة اعتقال الأسيرين يعقوب قادري، ومحمد العارضة.

إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل، الذي ينطلق غدا السبت.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي في ظل تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح الوزير الإثيوبي أنه مع تكثيف عملية بناء سد النهضة، تعمل إثيوبيا الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.

مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

كشفت مصادر دبلوماسية السودان عن أن تونس ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت مصادر سودانية لقناة "الشرق بلومبيرج" إن مشروع القرار التونسي - العضو العربي في مجلس الأمن- يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وفي يوليو الماضي، قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب.

مستوى حرج .. السودان يسجل ارتفاعا بمنسوب النيل في الخرطوم

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تسجيل ارتفاع "حرج" في منسوب مياه نهر النيل في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وأوضحت الوزارة أن الإيراد عند الحدود بالنسبة للنيل الأزرق ونهر عطبرة والنيل الأبيض بلغ 540 مليون متر مكعب و272 مليون متر مكعب و138 مليون متر مكعب بالترتيب.

وأضافت الوزارة أن محطة الخرطوم سجلت منسوبًا حرجًا عند 17.27 مترًا، كما سجلت محطة شندي منسوبًا حرجًا عند 18.07 متر.

وسجل قطاع عطبرة - مروي ارتفاعًا بمعدل 18 سم كما سجل قطاع مروي - دنقلا ارتفاعًا بمعدل 12 سم، فيما شهدت بقية القطاعات استقراراًا في منسوب المياه.

عشرات الضباط في إثيوبيا يطلبون اللجوء إلى السودان

تقدم عشرات الضباط من إثيوبيا، بطلبات لجوء إلى السودان، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في إقليم تيجراي منذ نوفمبر 2020.

وقالت معتمدية اللاجئين في السودان إن "هناك 120 من الضابط إثيوبيين في معسكر أم قرقور، الواقع شرق السودان.. تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان".

وأوضح البيان أن "الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء، كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية التي تعمل في السودان".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مطلع قوله إن الضباط الإثيوبيين يحملون رتب عسكرية رفيعة، مضيفا أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل التيجراي.

قرارات سعودية عاجلة بشأن الوافدين وتأشيرات الدخول والخروج

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 / 11 / 2021م وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فان هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

لا تسمح بدفنه.. طالبان تعدم شقيق نائب الرئيس الٱفغاني السابق

أعدمت حركة طالبان الأفغانية، شقيق أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي أصبح واحداً من قادة قوات المعارضة المناهضة لحركة طالبان في وادي بانشير.

وقال عباد الله صالح في رسالة لوكالة "رويترز" الإخبارية "أعدموا عمي.. قتلوه بالأمس ولا يسمحوا لنا بدفنه، ظلوا يقولون إن جسده يجب أن يتعفن".

بينما قال الجهاز الإعلامي التابع لحركة طالبان إنه "وفقاً للتقارير فإن روح الله لقي مصرعه خلال القتال في بانشير".