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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات سعودية عاجلة بشأن الوافدين وتأشيرات الدخول والخروج

السعودية
السعودية

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية  بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى  30 / 11 / 2021م وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فان  هذا التمديد الذي أصدره  وزير المالية، يأتي  في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين  وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

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وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 30 / 11 / 2021.

 

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ  30 / 11 / 2021.

السعودية الملك سلمان الجوازات فيروس كورونا تأشيرات الزيارة الإجراءات الاحترازي تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة

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