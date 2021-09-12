طقوس يهودية وغلق الحرم.. ماذا يحدث في المسجد الأقصى مجدداً؟

للمرة الثانية خلال أيام قليلة ، يقتحم بعض المستوطنين الإسرائيلين المسجد الأقصى، وهو فعل اعتادوا على القيام به مراراً وتكراراً كا آخرها منذ 6 أيام ، لكن اليوم الأحد اقتحموا الأقصى بمدينة القدس المحتلة بحجة ممارسة شعائرهم والاحتفال بالعيد اليهودي .

وتجول المستوطنون في باحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بأداء طقوسهم علنية احتفالاً بالعيد اليهودي في باحات الأقصى المبارك، وقاموا بالجلوس للاستراحة، لإطالة وقت مكوثهم في المسجد، ضمن التصرفات الاستفزازية المتواصلة.

وفي يوم الثلاثاء الماضي ، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية في الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، اليوم الاحد، أن 97 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، إضافة إلى اقتحام 8 عناصر من شرطة الاحتلال.

وأوضحت الدائرة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الأقصى، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية بمنطقة باب الرحمة، وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند البوابات.

واقتحم المسجد الأقصى 572 مستوطنًا بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، خلال ما يسمى رأس السنة العبرية الذي استمر ليومي الثلاثاء والأربعاء.

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

وبحسب صحيفة وفا الفلسطينية، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة، بحجة تأمين احتفال المستوطنين بعيد "الأيام العشرة" اليهودي.

وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الابراهيمي اليوم بحجة الاحتفال بالعيد اليهودي، وسيستمر إغلاقه حتى الساعة الثالثة من فجر غد.

كما طالب أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، المجتمع الدولي والدول الاسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام بالعالم لوقف الاعتداءات المتكررة على الحرم، وشدد على ضرورة زيارة الحرم الابراهيمي والصلاة فيه من قبل ابناء المحافظة وكافة المحافظات الفلسطينية، لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه.