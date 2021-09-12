محمد رمضان ينشر صور أولاده بعد العودة للمدرسة.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة لـ أولاده بعد عودتهم للمدرسة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد رمضان قائلا “ Welcome back to school ”.

وتعرض الفنان محمد رمضان للسخرية من جانب متابعيه عبر صفحته على فيسبوك بسبب مجموعة من الصور التى نشرها ويرتدى فيها تيشيرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وهو ما أثار تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سفر رمضان إلى الفضاء.

ولم يعلق محمد رمضان على الصورة التى ظهر فيها بلوك جديد ومختلف عن اللوك الذى ظهر به من قبل.

وتلقى محمد رمضان عديد من التعليقات الساخرة على الصور التى نشرها، حيث شبهه البعض بمغني المهرجان حسن شاكوش الذى تم إلغاء التصريح الخاص به من نقابة المهن الموسيقية أمس بسبب أزمته مع رضا البحراوي وأطلق الجمهور على رمضان اسم “رمضان شاكوش”.