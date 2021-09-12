برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة

أعرب النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، عن بالغ سعادته، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في مصر الجديدة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي للدولة المصرية مما يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.



وأكد عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، مشيداً بما دار خلال الجلسة النقاشية علي هامش اطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين.