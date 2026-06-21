وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لم يستوعبوا نظام الرواتب الجديد

أكد وليد صلاح الدين أن النادي الأهلي كان يسعى لتطبيق نظام رواتب مشابه لما هو متبع في كبرى الأندية العالمية، بهدف تحقيق العدالة والانضباط المالي داخل الفريق.

أزمة مرتبات الأهلي

وأوضح أن إدارة الأهلي درست حلولًا لتخفيض رواتب بعض اللاعبين، ضمن خطة لإعادة هيكلة الأجور، إلا أن اللاعبين لم يستوعبوا النظام الجديد بالشكل المطلوب، ما تسبب في صعوبات أثناء تطبيقه.

وأشار وليد صلاح الدين إلى أن فكرة سقف الرواتب وتنظيم العقود أصبحت من الاتجاهات الحديثة في إدارة الأندية الكبرى، لكنها تحتاج إلى تقبل كامل من اللاعبين لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها داخل الفريق.