القومي للسينما ينظم ندوة لفيلمي "سلا" و"راضية" في الأوبرا.. صور

نظم نادي سينما الشباب، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" عرضا خاصا لكل من الفيلم الروائي القصير "سلا" للمخرج أمجد السوسي والفيلم الروائي القصير "راضية" للمخرجة شيماء طافش بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ندوة القومي للسينما

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بحضور صناع الأفلام أدارها الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي.

يذكر أن الفيلمين حاصلان على دعم من وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما.

و عن فيلم " سلا" تدور أحداثه حول خلاف ينشب بين المخرج والمؤلف حول تنفيذ الفيلم وينتهي بالفشل.

اما فيلم " راضية " فتدور أحداثه حول طفلة من أسرة فقيرة تفقد لعبتها " العروسة" وتحاول أختها الطفلة "راضية" التي تعمل في محل الكوافير أن تصنع لها عروسة بديلة.