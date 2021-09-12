مشيرة خطاب تعلق على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بإستراتيجية حقوق الإنسان..فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقا ، إن ما حدث امس في مجال حقوق الأنسان يعتبر قفزة استراتيجية كبيرة لتوطيد دعائم الجمهورية الجديدة ، من خلال أعلاء وإنفاذ وتعزيز حقوق الأنسان المصري لجميع الفئات بدون إي تميز .



وأضافت مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية علي القناه " الأولي المصرية " ، أن مصر دولة مهمة وجميع دول العالم تنظر لها ويتوقعون منها الكثير مؤكدة أن ما قالة امس الرئيس السيسي عن مجال حقوق الأنسان جهد كبير ومهم .



وأوضحت مشيرة خطاب ، إن استراتيجية حقوق الأنسان ستهتم بالفئات الأولي بالرعاية من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، مؤكدة أن استراتيجية حقوق الأنسان ستعمل علي تثقيف جميع فئات المجتمع .



قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، إن اليوم هو يوم عظيم جدًا في طريق حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي برهن للعالم أن الإرادة السياسية في مصر على أعلى مستوى لإنفاذ حقوق الإنسان، ودقة التنفيذ.



وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تترجم لخطة، وترصد جداول زمنية للتنفيذ.



ولفتت السفيرة، إلى أن مصر ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان في العالم واحدة، الحق في التعليم والصحة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير، وهناك التعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، لأن المجهود المطلوب كبير.



وأردفت: "لا بد من الإعمال المتنامي لهذه الحقوق، نبدأ ونشرك الشعب والشباب ووسائل الإعلام، ونبدأ العمل على الحقوق التالية".



وأوضحت أن الحقوق تنقسم لسياسية ومدنية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، والدولة تركز على الفئات المهمشة بطبيعتها.