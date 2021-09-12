احتلت المركز الـ73 فـي التصنيف العالمي للتنس.. ميار شريف تواصل تحقيق الألقاب

واصلت ميار شريف لاعبة التنس المصرية تحقيق الألقاب والإنجازات بعد حصدها بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس التي تقام في ألمانيا.

وتمكنت ميار شريف من التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية

ونجحت ميار شريف بطلة التنس المصرية في الوصول إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 .

وضربت النجمة المصرية موعدا في المباراة النهائية مع الإيطالية، مارتينا تريفيزان المصنفة رابعة، التي تغلبت بدورها على البلجيكية مارينا زينفسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-4).

وتأهلت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

ورفعت ميار شريف عدد ألقابها الفردية في البطولات الدولية إلى الرقم 8، فيما حصدت 6 ألقاب زوجي.