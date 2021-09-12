عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتلت المركز الـ73 فـي التصنيف العالمي للتنس.. ميار شريف تواصل تحقيق الألقاب

صدى البلد

واصلت ميار شريف لاعبة التنس المصرية تحقيق الألقاب والإنجازات بعد حصدها بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس التي تقام في ألمانيا.

 

وتمكنت ميار شريف من التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية

 

ونجحت ميار شريف بطلة التنس المصرية في الوصول إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 .

 

وضربت النجمة المصرية موعدا في المباراة النهائية مع الإيطالية، مارتينا تريفيزان المصنفة رابعة، التي تغلبت بدورها على البلجيكية مارينا زينفسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-4).

 

وتأهلت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

 

ورفعت ميار شريف عدد ألقابها الفردية في البطولات الدولية إلى الرقم 8، فيما حصدت 6 ألقاب زوجي.

ترشيحاتنا

بـ هاتريك بنزيما .. ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بـ5 أهداف

15 ألف عامل.. الإسكان: توفير الخدمات الذكية في مثلث ماسبيرو مثل العاصمة

لتقليل المخاطر.. السودان يطالب باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وزيرة الصحة: علاج ضمور العضلات ينجح بنسبة 100% في حالة واحدة

وزير المالية:طرح أول صك سيادي مطلع يناير بقيمة كبيرة تتجاوز السندات الخضراء..خاص

جامعة الأزهر: تطعيم 1234 طالبًا بـ لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس لجنة مكافحة كورونا: رئة الإعلامي وائل الإبراشي تتعافى.. وسيعود للشاشة قريبا

عايز يمارس الرذيلة..نص التحقيقات في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة..مستندات

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ