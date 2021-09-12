محافظ بني سويف يستقبل الفائز بالمركز الثالث في مسابقة ميكروسوفت العالمية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" الطالب عبد العظيم أحمد خيري "الصف الأول الثانوي بمدرسة نزلة البرقي بالفشن الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في برنامج ميكروسوفت العالمية ضمن مسابقة أفضل 50 طالب على مسستوى العالم في برنامج ميكروسوفت

حضر اللقاء عمرو شحاتة وكيل وزارة التربيةوالتعليم، الأستاذ ماجد أبوسيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي"الحائز على شهادة تقدير من ميكروسوفت"،بجانب حضور والد الطالب أحمد خيري

وحرص محافظ بني سويف على تهنئة الطالب وتشجيعه وتحفيزه على الاستمرار في تفوقه في مجالات التكنولوجيا،مؤكداً على أن المتفوقين يعيشون عصراً ذهبياً في عهدفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،الذي يولى اهتماماً كبيراَ وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين من خلال الدعم العملي عن طريق المشروعات القومية في المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية في إطار الرؤية التنموية 2030.

وأشار المحافظ إلى دعمه للطالب وأمثاله من أبناء المحافظة الذين ضربوا أروع الأمثلة في تحدى الصعاب وحب الإطلاع والتعلم والتفكير والإبداع والابتكار،مؤكداً أن هؤلاء هم ركيزة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة من خلال رؤيتها التنموية التي يرعاها ويتبناها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وحرص المحافظ على دعم الطالب بمكافأة مالية للاستعانة بها على تكلمة دراسته،مؤكداً على أهمية التنسيق مع الجامعة التكنولوجية للاستفادة من إمكاناتها في مجالات التكنولوجيا،حيث كلف مدير مكتبه بالدعم في ذلك الشأن والتواصل مع رئيس الجامعة كنوع من الدعم الإضافى للطالب المتميز

من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم " أ.عمرو شحاتة" أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم وتكليف السيد الوزير المحافظ،بتنفيذ خطة دعم لإدارة التطوير التكنولوجي لتعظيم دورها في دعم المتفوقين والموهوبين من أبناء المحافظة ، مؤكداُ على أنه يتابع الملف شخصياً وسيتم إعداد تقرير بمستجدات ذلك والخطوات النوعية المنفذة في هذا المجال

وأوضح مدير إدارة التطوير التكنولوجي"أ.ماجد أبوسيف"أن الإدارة تنفذ العديد من البرامج وتشارك في الكثير من المجالات التي تخص العملية التعليمية مثل الإشراف على مسابقات الطلاب المتفوقين علمياً على مستوى الجمهورية والتدريب اللازم لهم وفق أحدث المعايير الدولية،بجانب المشاركة والإشراف على اختبارات المدارس النوعية والفنية وغيرها من الجهود التي يشرف عليها مباشرة وكيل الوزارة وتحت رعاية السيد الوزير المحافظ الذي يدعم تلك الجهود ويحفز على تنوعها والتميز فيها

وخلال اللقاء أبدى الطالب "عبد العظيم"عن سعادته الكبيرة وفخره بلقاء المحافظ له ، وتشجيعه وتحفيزه ونصائحه الأبوية له، مؤكداُ استفادته من نصائح السيد المحافظ،خاصة في مواصلة تنمية مهاراته العلمية والزيادة في مطالعة كل جديد،وتوجيهه للمختصين بالتنسيق مع الجامعة التكنولوجية وإدارة التطوير التكنولوجي لتقديم مزيد من الدعم في مسيرته التعليمية.. قائلاً: اليوم ازداد طموحي وإصراري على التفوق وخدمة محافظتي ووطنى الغالي مصر

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