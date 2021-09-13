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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 13- 9- 2021

الدرهم - الاماراتى
الدرهم - الاماراتى فى البنوك اليوم الأثنين

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع، وذلك  وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى 4.23 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.18جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وتقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى والمشرق ومصرف ابوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

الدرهم الاماراتى بنك الجنيه المصري اليوم الأثنين جنيه

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