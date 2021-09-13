جدل برلمانى حول حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين داخل المدارس.. يجعل الطالب غير قادر على التواصل مع أسرته.. وآخرون يؤكدون: يسهم فى عملية الانضباط

وكيل تعليم النواب: يجب السماح للطلاب استخدام الهاتف بعد انتهاء وقت الحصص

نائب بالشيوخ يطالب بتسليم طلاب الصفوف الابتدائية تابلت

برلمانية: حظر استخدام الهاتف المحمول فى المدارس قرار جيد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب ، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب .

واثارت قرارات وزارة التربية والتعليم جدلا بين اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتباين في الاراء حول السماح للمعلم الاحتفاظ بالهاتف المحمول داخل المدرسة وبين اخريين يؤيدون قرار الوزارة بشأن حظر استخدام الهاتف للطلاب والمعلمين داخل المدرسة نهائيا.

فى البداية، أشادت منى عبد العاطى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بجهود وزارة التربية والتعليم بشأن حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

وقالت “عبد العاطي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، انه قرار جيد جدا وطالبوا بتفعيله كثيرا خلال الفترة الماضية لكون الضرب يؤثر علي الحالة النفسية للطالب ويجعله لا يرغب في استكمال مشواره التعليمي.

حظر استخدام الموبايل في المدارس

وفي سياق متصل أكدت النائبة أن قرار حظر استخدام الموبايل في المدارس يجب أن يتم تطبيقه بشكل مناسب بمعنى ان يتم حظر استخدام الموبايل للمعلم داخل الحصص نهائيا والسماح له باستخدامه فى داخل المدرسة فى الاوقات الاخرى بعد انتهاء الحصص ومنع استخدام الطلاب الهاتف المحمول داخل الحصص نهائيا والسماح لطلاب الصفوف الاعدادي والثانوي استخدامه بعد انتهاء وقت الحصص.

واشارت النائبة ان منع دخول الهاتف المحمول نهائيا يجعل الطالب غير قادر على التواصل مع أسرته لاطمئنانهم عليه او السائق الخاص برجعهم للمنزل مرة اخرى وذلك يجب ان يتم مراعاة هذه الجوانب وأخذها في عين الاعتبار حال تطبيق القرار.

ومن جانبها أشادت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين .



وقالت “السيد” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هذا القرار جيد جدا وسوف يساهم فى عملية الانضباط داخل المدارس سواء للطالب او المعلم فالهاتف المحمول سلاح ذو حدين يمكن استخدامه فى أشياء عديدة واغلب الطلاب يقومون باستخدامه فى تضييع الوقت الحصص المفروضة عليهم.

وتابعت النائبة حديثها:" الهاتف المحمول يضيع وقت المعلم أثناء الحصة وهذا الوقت يعتبر حق أصيل للتلاميذ للاستفادة وحظرة يمنع هذا الأمر نهائيا".

واضافت النائبة أن هناك فوارق اجتماعية بين الطلاب وذلك يظهر الى النور من خلال حمل هذه الاجهزة فهناك اطفال يمتلكون هواتف محمولة باهظة الثمن واطفال اخرين لايمتلكون واخرين يمتلكون اجهزة متوسطة وذلك يولد ضغينة وضغوط نفسية على الطلاب.

فيما قال أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، إن قرار حظر استخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة للمعلمين يحتاج إلى إعادة نظر بسبب إن أغلب المعلمين يعتمدون على الهاتف المحمول فى العمل داخل المدرسة.

وأكد “البلشي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المعلم يعتمد على الهاتف المحمول فى تلقي التوجيهات والنشرات الخاصة بالمنظومة التعليمية والخطة التعليمية يوما تلو الآخر، لافتا الى قرار حظر استخدام الهاتف المحمول صعب تطبيقه في ظل توجيه الدولة إلى توجيه التعليمات إلى المسؤلين والموظفين خلال الهاتف كوسيلة سريعة لنقل المعلومات.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم قامت بتسليم تابلت لكل طالب وذلك من اجل خروج جيل واعد قادر على الفكر من خلال وسائل الاتصالات الحديثة واستخدام التكنولوجيا فكيف يمنع استخدام الهاتف المحمول، لافتا الى أن الممنوع مرغوب فاذا تم منع الطالب من استخدام الهاتف سوف يذهب للبيت مسرعا لاستخدامة طوال اليوم.

وطالب النائب بضرورة تسليم تابلت لطلاب الصفوف الابتدائية حتي يستطيع ان يتعلم عليه من صغره ويصبح قادر علي استخدامة بشكل سريع وبسيط فى الصفوف الاخرى المتقدمة.



كما اكد النائب على ضرورة وجود اخصائيين نفسيين للمعلمين والطلاب داخل المدارس حيث ان هناك بعض المعلمين يقومون بالتنمر على الطلاب مما يفتح باب للطلاب للتنمر علي الطلاب الاخريين.