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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير البان كيك بدون تكاليف

صدى البلد

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يعد البان كيك من أشهى الأكلات المغذية التي لا تحتاج لجهد كبير في تحضيرها وفي نفس الوقت تمتلك مذاقا مميزا وفوائد صحية عديدة.

لذا قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير ألبان كيك.

مقادير  البان كيك..

1      كاسة حليب سائل 
1      كاسة طحين 
1      حبة بيضة 
1/2  ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1     ملعقة سكر

باكيت فانيلا 

 

طريقة تحضير البان كيك :

-  نخلط المكونات السابقة ذكرها جيدا و نتركهم 5 دقائق .

-  نحضر قلاية على النار و نضع فيها نقط قليلة جدا من الزيت .

-  ثم نسكب القليل من الخليط في القلاية بحيث نعمل شكل دائري فيه قطر 6-7 سم .
-  نقلبها على الوجه الثاني بعد ان يأخذ اسفلها اللون الذهبي .

-  نرفعها من المقلاة عندما يأخذ الوجه الثاني اللون الذهبي ايضا .

-  نستمر في عمل اقراص البان كيك واحدة تلوى الاخر .

اخر خطواتنا  زيني طبق التقديم اقراص البان كيك بالعسل او سائل الشوكولاته او السكر المطحون او بقطع من الفواكة كالموز والفروالة .

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