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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24ساعة: الزراعة تنفذ الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية.. الجامعة الجديد تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

محافظة الوادي الجديد-
محافظة الوادي الجديد- ارشيفيه

جامعة الوادي الجديد تشارك في الاحتفال ياليوم العالمي لمحو الأمية

زراعة الوادي الجديد تنفذ الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية

بيطري الوادي الجديد: حملات دورية لمكافحة الكلاب والحيوانات الضالة

 

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

 

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه في إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية جرى تنظيم يوم حقلي في قريتي بغداد وعدن، التابعتين لمركز باريس، وعقد ندوة علمية بالمركز الإرشادي بباريس للنهوض بمحصول الذرة الشامية تضمنت طرح حزمة توصيات بداية من الخف والعزيق والتسميد وازاله الحشائش أو مقاومتها وضرورة مكافحة الحشرات والآفات واستخدام طريقة البلعمة بالمبيدات الموصي بها ومقاومة الحشائش.

وقال المرسي، إن الفعاليات جرى تنفيذها بحضور عدد كبير من المزارعين، تحت اشراف المهندس سمير عبد اللطيف، مدير الادارة الزراعية بباريس، والدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس قسم المحاصيل جامعة الوادي الجديد والمهندس أحمد سعد مشرف قرية العوينة.

وأضاف أنه أصبح لدي المزارع القدرة على التحليل الجيد والملاحظة الممتازة ومن خلال الزيارات الميدانية المتكررة يجري عرض المشكلة وحلها بالاتفاق والتشاور والثقة بأخذ القرار.

 

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن شن حملات بيطرية للقضاء علي الكلاب الضالة بمراكز المحافظة ، بعد انتشار الكلاب في الشوارع بالقري بشكل ملحوظ.

أكد الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه تم تشكيل حمله مكبرة لمكافحة الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة، حيث تواصل الحملة عملها  بدءا من اليوم بمركز الخارجة، وستواصل حملاتها بباقي مراكز المحافظة تباعا.

جاء ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين وتضررهم من انتشار الحيوانات الضالة ببعض الأحياء بالمدن والقري المتطرفة بالمراكز والتي باتت تشكل خطرًا علي حياة  الأطفال والمواطنين.

 

وفي نفس السياق  ، شاركت الدكتورة إيمان فاضل مدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد نائبة عن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وبالمواكبة مع فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021.

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جامعة الوادي الجديد تشارك في الاحتفال ياليوم العالمي لمحو الأمية

وقالت الدكتورة إيمان فاضل مدير مركز محو الامية وتعليم الكبار بالجامعة  ان الاحتفالية برئاسة الدكتور عاشور عمري وتحت رعاية  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالقاعة الكبرى بديوان الهيئة، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس  الأعلى للجامعات والدكتورة  سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأضافت أنها التقت بالدكتور عاشور عمرى برئيس الهيئة العامة تعليم الكبار ومحو الأمية ونقلت له تحيات وتقدير الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد .

واستعرضت معه الجهود الكبيرة التى قامت بها  الجامعة برعاية ودعم رئيس الجامعة لجهود هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية للوصول إلى محافظة بلا أمية.

الوادى الجديد قراء صدى البلد وزارة الزراعة طريق حيوانات صدى البلد مراكز المحافظة الكلاب الضالة

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جامعة الوادي الجديد تشارك في الاحتفال ياليوم العالمي لمحو الأمية

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