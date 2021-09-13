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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق آخر امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 دور ثان

صدى البلد

انطلقت، منذ قليل، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020-2021.

ويؤدي اليوم الاثنين، طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ، في آخر أيام امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن والحديث، ويمتحن المكوفون في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن والقراءات واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية شفويا فقط، والحديث شفويا وتحريريا.

ويعفي الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وكشف وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وأضاف : "كانت هناك 6 محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.

الثانوية الازهرية القسم العلمي الامتحان مادة الفيزياء القسم الأدبي مادة التاريخ القرآن والحديث

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