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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منارة دولية.. سائحو العالم يتشوقون لزيارة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير الصرح الأهم في تاريخ المتاحف العالمية، والذي ينتظر افتتاحه الملايين حول العالم ، يضم جموع دروب التاريخ بين أروقة ، ضيوفه الملوك و الحقائب التاريخية المختلفة ، الالاف القطع الأثرية في مشهد و عرض متحفي يبهر عيون الزائرين .
وتقديرا للقيمة الكبير للمتحف شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، استعراض تطورات العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، والذي يسعى لتقديم تجربة فريدة للتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة.

المتحف المصرى الكبير


ونصطحب قارئ "صدى البلد" في جولة معرفية لـ المتحف المصرى الكبير ، لتكون ايقونة تاريخية بين يديكم في السطور القادمة ..
اختيار موقع المتحف المصري ليكون ذات اطلاله على أهرامات الجيزة ، و الذى يجاوره حيث صنف أنه أكبر متحف للآثار في العالم ، صمم على مساحة 117 فدانا .
وتبدأ رحلتك للمتحف عبر الدخول الى ميدان المسلة ، و الذى يتزين بأول مسلة معلقة في العالم ، لتطل على حائط الأهرامات المهيب ، لتعبر بعدها الى المتحف .
يحتوي المتحف على أكثر من 100 الف قطعة أثرية ، ستآثر بجمالها و تاريخها الملايين من سائحي العالم و عاشقي التاريخ ، والذى يجعلك تعيش مابين العصور المصرية القديمة و الفرعونية واليونانية و الرومانية ، ولن تتوقف رحلتك عند ذلك فقط ، بل هناك أماكن ترفيهية .
وسيقدم المتحف بجانب التاريخ والثقافة العديد من الخدمات الترفيهية أبرزها المطاعم العالمية وحديقة متحفية تتزين بالاشجار التي عرفها المصري القديم ، بالإضافة الى مركز للعلوم الخاص بالمواد القديمة و علوم الترميم الآثري ، لتكون مدينة متحفية متكاملة الخدمات ، تنير العالم بجمالها .,
ويقع تحت "سقف" المتحف صالات العرض المتحفي ، ومركز المؤتمرات و السينما و متحف الدارسين ومتحف الطفل ، بالإضافة الى القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون ومقتنياته التي لاقت اعجاب الملايين و كانت ايقونة للسينما العالمية .
وستستمتع أثناء جولتك بمشاهدة مكتبة للكتب النادرة ، بالإضافة الى مشاهدة الساحات الخارجية التي تضم متحف مركب الشمس ومجموعة من المطاعم و العديد من الحدائق .

كما يتوقع أن يزوره سنوياً أكثر من ٥ ملايين زائر ، خاصة أنه يصنف بالمنارة المتحفية للتاريخ .

المتحف المصري الكبير المتاحف السيسي العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير موقع المتحف المصري

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