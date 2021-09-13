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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة إعصار شانتو.. قرارات عاجلة من الحكومة الصينية

إعصار
إعصار

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إغلاق المدارس في شنجهاي، وإلغاء معظم الرحلات إليها تحسبا لإعصار شانتو الذي متوقع أن يضرب المدينة.

وضرب إعصار تشانتو، أمس الأحد، تايوان بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان متجها إلى شنجهاي.

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ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصدرت الحكومة الصينية تحذيرا من إعصار تشانتو، لسكان شنجهاي وحذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي، وتعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان مع اقتراب العاصفة.

وأفاد مكتب الأرصاد المركزي، أمس الأحد، بأن مركز إعصار تشانتو  كان على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.

وقال المكتب إن ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار سقطت الأحد في بعض المناطق متوقعا هطول الأمطار بمنسوب يصل إلى 2- سنتيمترا، وسقطت أمطار غزيرة على العاصمة تايبيه وأجزاء أخرى من الجزيرة.

ومن المتوقع أن يتجه "تشانتو" شمالا ويغمر شنجهاي بالأمطار قبل أن يتجه شرقا نحو كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن مطار نينجبو جنوبي شنجهاي ألغى 41 رحلة جوية.

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