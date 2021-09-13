طريقة مكرونة بشاميل بالسي فوود

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير مكرونة السى فود.

الطريقة مكرونة بشاميل بالسي فوود..

المقادير..

مكرونة

ميكس سي فوود

جمبري مقشر

كاليماري قطع

سبيط

ثوم

بصل

دقيق

لبن

كريمة

مكعب مرقة

ملح

فلفل

زبدة

جبنة موتزاريلا

فلفل ألوان

فلفل حار

طريقة تحضير مكرونة بشاميل بالسي فوود..

* يُفرم البصل والثوم في الكبة

* يشوح في مقلاة بها زيت ويضاف إليها مكعب مرقة ثم الفلفل الأخضر والفلفل الأخضر حار

* يضاف الجمبري والكاليماري والسبيط

* يقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ويضاف إليها الكريمة

* تضاف المكرونه المسلوقة وتقلب مرة أخرى جيدا

لعمل البشاميل

* توضع الزبدة ويضاف إليها الدقيق في حلّة وتقلب جيدا

* يضاف اللبن بالتدريج ويقلب جيدا حتى يثقل القوام

* في صينية التقديم وتوضع المكرونة ويضاف عليها صوص البشاميل

* يرش على الوجه الجبن الموتزايلا

* تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا.