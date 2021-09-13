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الحقنة الأغلى في العالم.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن علاج مرضى ضمور العضلات

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

حلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ضيفة ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون إي"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، وشمل اللقاء الحديث عن توفير  أول منظومة علاجية متكاملة لمرضى الضمور العضلي، وتفاصيل الحقنة الجينية الأغلى في العالم.

وكشفت الدكتورة هالة زايد عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي، قائلة: "إن مرضى الضمور العضلي الشوكي يتعرضون لمعاناة كبيرة منذ بداية المرض، وحتى وصولهم إلى مرحلة فقدانه القدرة على الحركة والتنفس والبلع، متابعة: الأطفال يعانون كثيرا وكذلك الأهل ولهذا قرر الرئيس توفير العلاج الخاص بهم".
 

تفاصيل تحضير حقنة علاج ضمور العضلات الشوكي:

 

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحقنة الجينية المستخدمة لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي يتم تصنيعها واستيرادها باسم الطفل المصاب.
 

وأكملت "هالة زايد" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن هذه الحقنة يتم حفظها في درجة حرارة 80 تحت الصفر، مؤكدة أنه سيتم التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي.
 

وأوضحت أن شركة نوفرتس قامت بتدريب الجهات المختصة على طبيعة استخدام الحقن الجيني.
 

 

تفاصيل توفير أول منظومة علاجية متكاملة لمرضى الضمور العضلي:

قالت هالة زايد، وزير الصحة، إن الدولة وفرت بالفعل علاج ضمور العضلات لـ 109 أطفال فوق العامين، متابعة: الوزارة تواصلت مع شركة نوفارتس من أجل إجراء الفحص والكشف المبكر على الأجنة للتأكد من عدم إصابتهم، وفي حالة الإصابة يتم التعامل معها على الفور.
 

وأضافت "زايد"، أن الدولة المصرية وفرت منظومة علاج متكاملة لمرضي الضمور العضلي، متابعة: مصر تعد الدولة الاولى من نوعها التي تقدم منظومة متكاملي لمرضى الضمور العضلي في وقت قياسي.
 

ولفتت إلى أن الوزارة وفرت 25 مركزا خاصا بفحص مرضى الضمور العضلي، بالإضافة إلى 3 مراكز خاصة بتقديم العلاج، و9 مراكز للعلاج الطبيعي.

توفير علاج الضمور العضلي لمن هم فوق العامين مدى الحياة:

علقت هالة زايد، وزيرة الصحة، على اهتمام القيادة السياسية بـ مرضى ضمور العضلات، قائلة:" الإرادة السياسية تصنع المعجزات"، متابعة: الإرادة السياسية سبب أساسي في نجاح حصول مصر علاج علاج الضمور العضلي.
 

وقالت "زايد"، إن وزارة الصحة إنشئت 25 مركزا لفحص مرضى الضمور العضلي، متابعة: مراكز الضمور العضلي استقبلت 3635 مريض، من بينهم 153 مريضا بالضمور العضلي الشوكي.
 

واستطردت: بعد إجراء الفحوص وجدنا أن 105 من المتقدمين فوق سن العامين، ولهذا قررت الدولة ان توفر علاج لمن هم فوق العامين.
 

وأكملت: علاج من هم فوق العامين يستمر مدى الحياة، على عكس من هم أقل من عامين، متابعة: الدولة تواصلت مع الشركة المنتجة وتم توفير العلاج لـ 105 مرضى.

شروط ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100%:

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 4 أنواع من مرض ضمور العضلات، متابعة: هناك نوعين من العلاج، أحدهما يعمل على استبدال الجين المعطل المتسبب في الإصابة بالضمور العضلي.
 

واستطردت “هالة زايد”، قائلة:" العلاج بـ استبدال الجين المعطل هو الأغلي، متابعة: يمكن علاج الضمور العضلي من خلال علاج أخر يعمل تعديل الجين وتغيير خصائصه.

 

وأضافت أن وزارة الصحة تتيح للأطفال العلاج الأغلى الذي يعمل على استبدال الجين المصاب، وذلك لضمان استجابه الأطفال للعلاج.

 

وفيما يخص ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100%، شددت على أهمية عامل السن، قائلايجب أن يكون السن اقل من عامين، بالإضافة إلى عدم حصول الطفل على مضادات حيوية قبل تلقي العلاج بـ مدة لا تقل عن أسبوعين.

 

وأكملت:بعد تلقي الاطفال العلاج، يجب أن يحصلوا على جلسات علاج طبيعي، منوهة بأن الدولة تسعى إلى الحصول على جهاز خاص بالفحوصات الضمور العضلي قريبا.

علاج ضمور العضلات ينجح بنسبة 100% في حالة واحدة وهي:

كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي.
 

وقالت "هالة زايد"، إن مرضى الضمور العضلي الشوكي يتعرضون لمعاناة كبيرة منذ بداية المرض، وحتى وصولهم إلى مرحلة فقدانه القدرة على الحركة والتنفس والبلع، متابعة: الأطفال يعانون كثيرا وكذلك الأهل ولهذا قرر الرئيس توفير العلاج الخاص بهم.
 

ولفتت "زايد"، إلى أن تكلفة علاج ضمور العضلات الشوكي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، مسترسلة: علاج الطفل الواحد يتطلب إنفاق يصل إلى 3 ملايين دولار.
 

وأكملت: بالرغم من ارتفاع سعر العلاج إلا أن الدولة تسعى إلى توفيره، وذلك لتقليل حجم المعاناة التي يعيشها الطفل والأهل، منوهة بأن علاج ضمور العضلات يمنع تدهور الحالة فقط، ولكنه لا يعمل على علاجها بنسبة 100%.

واستطرد: "يمكننا أن يحقق العلاج نجاحا بنسبة 100% في حالة اختيار العلاج الصحيح للحالة وفي الوقت المناسب.

الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مرضى الضمور العضلي الشوكي علاج ضمور العضلات الشوكي الحقنة الجينية الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

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