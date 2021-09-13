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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الانتهاء من تدريب 66 ألفا و 736 موظفا من المنتقلين للعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة- صورة أرشيفية

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تدريب 66 ألفا و 736 موظفا حتى 4 سبتمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف صالح الشيخ في تصريحات له: كما يواصل الجهاز أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والذي ينفذه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تدريب 30 ألفا 669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل إدارة الوقت، إتخاذ القرار، إدارة الضغوط، تحمل المسئولية، الثبات الانفعالي.

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وأضاف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز انتهى أيضا من تدريب 29 ألفا و 698 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 169 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ندوة على موقع كلاب هاوس بعنوان سياسات الإصلاح الإداري.

وفيما يتعلق بحزمة برامح التطبيقات، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.

وفي سياق ألأخر أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء الجهاز من تقييم  6 آلاف و 138 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا كهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف بلغ 11 ألفا و 567 متقدما،  وانطبقت الشروط على عدد 8 آلاف و 60 متقدما، حضر منهم أعمال التقييم 6 آلاف و 138 متقدما، وتخلف عن الحضور ألفان و 470 متقدم مشيرا إلى أن إجمالي عدد الذين تم تقييمهم في المركز منذ إنشاءه في مطلع عام 2019 بلغ 46 ألفا و 318.

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