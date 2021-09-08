عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 152 موظفا في 15 جهة إدارية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة- صورة أرشيفية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا بـ " التسوية لعدد ٢٢٠ موظفا في ١٦ جهة بالجهاز الإداري للدولة، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.


وقال الدكتور صالح الشيخ إنه تم التسوية لعدد 15 موظفا بديوان محافظة سوهاج، و 8 موظفين بديوان عام محافظة القليوبية، و 5 آخرين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى التسوية لعدد 43 موظفا بجامعة الفيوم، ٦موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتسوية لعدد ١٢ موظفا بهيئة الإسعاف المصرية و ٣ موظفين بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، و موظفان بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و ٣ موظفين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

txt

ناقوس خطر.. 67.4 مليون طفل حول العالم لم يلتحقوا بالمدارس 

txt

بـ3865 جنيهاً بعد مزايدة علنية.. الفيوم تعلن سعر قنطار القطن لموسم 2021


وفيما يتعلق بالمديريات، انتهى الجهاز من التسوية لعدد 33 موظفاً بمديرية الزراعة بالبحيرة ، و 5 موظفين بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، و 3 موظفين بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وموظفا بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.. كما انتهى الجهاز من التسوية لعدد ٧ موظفين بمركز علاج الأورام بدمنهور، و ٦ موظفين بمركز بحوث الصحراء.


وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
 

التنظيم والإدارة وزارة المالية الجهاز الإداري للدولة محافظة سوهاج جامعة الفيوم التأمين الصحي المجتمعات العمرانية

موضوعات متعلقة

مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز التعاون فى مختلف القطاعات..تفاصيل

صدى البلد يرصد أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عهد الرئيس السيسي

التنظيم والإدارة يوافق على تسوية أوضاع 280 موظفا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية: عملية ملاحقة الأسرى الـ 6 هي الأكبر في تاريخ إسرائيل

الإسماعيلى يعلن أسباب رحيل إيهاب جلال النهائي عن تدريب الفريق

هل يجوز الاقتراض لسداد الدين؟ الإفتاء تجيب

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2021

الإمارات تدعم موريتانيا بـ100 ألف جرعة من لقاحات كورونا

السعودية تؤكد جاهزيتها التامة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

المصريون في المقدمة.. قائمة فوربس 30Under30 ترصد الشباب الأكثر نجاحا في الشرق الأوسط

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شيء

نهائى كأس مصر يثير أزمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تفاصيل

شوبير يكشف تطورات عرض جالاتا سراي لضم ديانج و يفتح النار على موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ