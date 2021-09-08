التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 152 موظفا في 15 جهة إدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا بـ " التسوية لعدد ٢٢٠ موظفا في ١٦ جهة بالجهاز الإداري للدولة، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.



وقال الدكتور صالح الشيخ إنه تم التسوية لعدد 15 موظفا بديوان محافظة سوهاج، و 8 موظفين بديوان عام محافظة القليوبية، و 5 آخرين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى التسوية لعدد 43 موظفا بجامعة الفيوم، ٦موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتسوية لعدد ١٢ موظفا بهيئة الإسعاف المصرية و ٣ موظفين بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، و موظفان بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و ٣ موظفين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفيما يتعلق بالمديريات، انتهى الجهاز من التسوية لعدد 33 موظفاً بمديرية الزراعة بالبحيرة ، و 5 موظفين بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، و 3 موظفين بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وموظفا بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.. كما انتهى الجهاز من التسوية لعدد ٧ موظفين بمركز علاج الأورام بدمنهور، و ٦ موظفين بمركز بحوث الصحراء.



وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

