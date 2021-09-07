بـ3865 جنيهاً بعد مزايدة علنية.. الفيوم تعلن سعر قنطار القطن لموسم 2021

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحديد سعر قنطار القطن للموسم الحالي 2021 بمبلغ 3865 جنيهاً، وذلك بعد المزايدة العلنية التي أُجريت بين الشركات، لتحديد سعر المحصول، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور أخصائي القطن بالمحافظة، والمهندس بدوي عبدالونيس مسئول الحلقات بالمحافظة.

وأكد الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن القطن المصري يتمتع بشهرة عالمية لما يتميز به من صفات الجودة العالية، إلا أن هذه الصناعة تعرضت فى الآونة الأخيرة لظروف وعوامل أدت إلى انخفاض المساحات المنزرعة به بمحافظة الفيوم من 18561 فداناً عام 2019 إلى 8451 فداناً، بنقص يصل إلى 55%، ثم بدأت هذه المساحة في ازدياد هذا العام لتصل إلى 8943 فداناً.

وأشار إلى أن المزايدة العلنية بين الشركات لتحديد سعر القنطاربدأت اليوم على سعر أساس 2601 جنيهاً للقنطار، وانتهت على سعر 3865 جنيهاً، مقارنة بسعر الموسم الماضي 1700 جنيهاً للقنطار.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم وضع نظام تجريبي لتداول القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019 / 2020 ولايزال هذا النظام قائماً حتى تاريخه، حيث يهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي والذي كان ضمن الأسباب التي أدت إلى تدهور جودة وأسعار القطن المصري.

وأوضح أن النظام الجديد تم بناؤه علي أساس مواجهة السلبيات، حتى يحتل القطن المصري وضعه اللائق في الأسواق العالمية وكذا حصول المزارع على العائد المناسب مع تقليل الوسطاء.