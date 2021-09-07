بـ3865 جنيهاً بعد مزايدة علنية.. الفيوم تعلن سعر قنطار القطن لموسم 2021

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحديد سعر قنطار القطن للموسم الحالي 2021 بمبلغ 3865 جنيهاً، وذلك بعد المزايدة العلنية التي أُجريت بين الشركات، لتحديد سعر المحصول، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور أخصائي القطن بالمحافظة، والمهندس بدوي عبدالونيس مسئول الحلقات بالمحافظة.
وأكد الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن القطن المصري يتمتع بشهرة عالمية لما يتميز به من صفات الجودة العالية، إلا أن هذه الصناعة تعرضت فى الآونة الأخيرة لظروف وعوامل أدت إلى انخفاض المساحات المنزرعة به بمحافظة الفيوم من 18561 فداناً عام 2019 إلى 8451 فداناً، بنقص يصل إلى 55%، ثم بدأت هذه المساحة في ازدياد هذا العام لتصل إلى 8943 فداناً.
وأشار إلى أن المزايدة العلنية بين الشركات لتحديد سعر القنطاربدأت اليوم على سعر أساس 2601 جنيهاً للقنطار، وانتهت على سعر 3865 جنيهاً، مقارنة بسعر الموسم الماضي 1700 جنيهاً للقنطار.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم وضع نظام تجريبي لتداول القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019 / 2020 ولايزال هذا النظام قائماً حتى تاريخه، حيث يهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي والذي كان ضمن الأسباب التي أدت إلى تدهور جودة وأسعار القطن المصري.
وأوضح أن النظام الجديد تم بناؤه علي أساس مواجهة السلبيات، حتى يحتل القطن المصري وضعه اللائق في الأسواق العالمية وكذا حصول المزارع على العائد المناسب مع تقليل الوسطاء.