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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفرق "غوش عتصيون" قرب الخليل.

وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها على الشاب محمد جمال ثوابتة من بلدة بيت فجار، ما أدى لإصابته، وقامت قوات الاحتلال بسحله بعد إطلاق النار عليه.

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وتم نقل الشاب بسيارة إسعاف إسرائيلية من المكان بعد اعتداء المستوطنين عليه بالضرب وهو على الأرض عقب إطلاق الرصاص عليه، بحسب شهود عيان في المكان.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، النبأ قائلًا عبر حسابه بموقع "تويتر": "وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفرق غوش عتصيون. تم تحييد الشخص"، زاعمًا أنه لم تقع إصابات.

وشهد مفترق عتصيون أزمة مرورية خانقة، حيث هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وسيارات الإسعاف نحو المكان.

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