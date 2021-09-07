قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين

أفادت وكالة الأنباء السورية “ سانا ” بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية ومنعت دخول المصلين.

وبحسب الوكالة السورية، أوضح مدير الحرم الابراهيمي حفظي أبو سنينة في تصريحات صحفية له أن قوات الاحتلال أغلقت باحات الحرم الابراهيمي.

كما بيًن أبو سنينة أن قوات الإحتلال ايضا منعت دخول المصلين مشيراً إلى أن هذه الممارسات العدوانية تأتي ضمن مخططاتها لتهويد الحرم والاستيلاء عليه.

وأتم تصريحاته قائلا " في انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان وكل الشرائع التي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة تصعد قوات الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم على المقدسات في الأراضي الفلسطينية.