الكشف على  1890 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

تنظيم قوافل سكانية شاملة

في نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبدالهادي رشوان، بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة ومؤسسة راعي مصر بتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية فرهاش التابعة لقرية ابو الشقاف.

وأوضح محافظ البحيرة، أن القافلة تمكنت من الكشف على ١٨٩٠ مواطن من أهالي القرية تنوعت ما بين ( ٤١٠ باطنة - ٣٨٥ أطفال- ٣٩٠ عظام - ٤٧٠ رمد - ٢٣٥ تحاليل ) مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

كما تم تسليم عدد ١٢٠ نظارة نظر لعدد من أهالي القرية