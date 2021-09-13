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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطة الزمالك للاستعداد لمواجهة أسوان فى نصف نهائى كأس مصر

الزمالك يستعد لمسابقة
الزمالك يستعد لمسابقة كأس مصر

طالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك من الجهازالإدارى لفريقه الأعداد لخوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة القادمة إستعداداً لمواجهة أسوان فى الدور نصف النهائى لمسابقة كأس مصر.

واشترط المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون أن تكون اول مباراتين امام فريق من الدرجة الأولى على أن تكون المباراة الثالثة أمام أحد فريق الدورى الممتاز.

وطالب كارتيرون من جهازه المعاون إعداد ملف كامل يشمل  جميع العناصر المميزة بقطاع الناشئين وذلك من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية في الفترة المقبلة، ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا وإكسابهم بعض الخبرات والتى بدأها كارتيرون فى ولايته الأولى مع الفريق الابيض .

تأجيل موعد إنطلاق معسكر الزمالك ببرج العرب 

وكان كارتيرون قد أجل موعد إنطلاق معسكر الفريق ببرج العرب من 14 إلى 20 سبتمبر الجرى بعد تحديد اتحاد الكرة إقامة مباراة نصف نهائى الكأس أمام أسوان فى الثانى من أكتوبر المقبل .

ومن المنتظر أن ينتظم جميع اللاعبين الدوليين فى معسكر الفريق ببرج العرب خاصة بعد الراحة التى حصل عليها نجوم منتخب مصر محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمد عبدالشافى وزيزو وأحمد فتوح ونجم المغرب أشرف بن شرقى ونجما تونس حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى لمدة أسبوع من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم الوطنية فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020 .

ويسعى الفرنسى كارتيرون لزيادة النواحى البدنية واستعادة فورمة المباريات لبطل الدورى بحثا عن عبور أسوان الهابط لدورى المظاليم والمنافسة بقوة فى نهائى البطولة على حصد اللقب والتتويج بالثنائية المحلية .

محمد أوناجم ينتظم فى تدريبات الزمالك 

وشارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جميع الفقرات التأهيلية والفنية للتدريبات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم أوناجم في التدريبات أمس عقب عودته من بلاده بعد انتهاء إعارته للوداد المغربي، ولكنه خضع لبرنامج بدني فقط؛ لتجهيزه قبل المشاركة في التدريبات.

برنامج خاص لتأهيل أوباما 

كما خاص يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة وذلك وفقا لبرنامج تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام أوباما بالركض لعدة دقائق بمحيط الملعب ثم خاض بعد ذلك بعض التدريبات بالكرة بعدها شارك مع اللاعبين في باقي فقرات التمرين بشكل طبيعي.

كارتيرون الزمالك كأس مصر أسوان أوباما محمد أوناجم الدوري الممتاز

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