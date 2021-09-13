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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية: مراكز لقاح وإجراءات مشددة مع بداية العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد حلمي الغر ، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، على غرار استقبال الطلاب الجدد المقبولين بالمرحلة الأولى : إن المجلس طلب من الطلاب التوجه للجامعات التابعة للبنوك الخاصة بها لدفع المصاريف ، حتى لا يحدث تزاحم .

وأضاف الدكتور محمد حلمي الغر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الأخبار " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " : أن المجلس يمنح الطلاب فرصة حتى أربعة أيام قادمة لإنهاء دفع المصروفات .

وتابع " الغر " ، أن المجلس يشدد على أهمية تلقيح الطلاب جميعهم قبل بدء العام الدراسي الجديد ، مشيرا إلى أن المجلس دشن 26 مركزا للتلقيح بالجامعات الخاصة .

ونوه أن الجامعات كلها تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، والتباعد الجسدي ، للتمكن من إجراء أكبر عدد ممكن من المحاضرات داخل الجامعات . 

وفي سياق متصل ، نص قانون الجامعات الخاصة والأهلية في مادته (١٨)علي أن :ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم.

 

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