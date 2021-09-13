لمرورها بمياه القنال الإنجليزي.. سفينة تجسس روسية تثير ذعر الاستخبارات البريطانية

شوهدت سفينة تجسس روسية مصممة للقيام بمهام سرية تحت البحر، تحمل اسم يانتر Yantar تمر في القنال الإنجليزي اليوم الاثنين، وفقا لما افادت به خدمة Marine Traffic، تبحر في منتصف الطريق بين ساحل ديفون بـ فرنسا وتتجه حاليًا إلى الشمال الشرقي.

وتصنف “يانتر” كـ سفينة استطلاع متخصصة تحمل غواصتين لديهما القدرة على النزول إلى قاع البحر والتقاط الصور، وكذلك جمع العناصر.

وزعمت شبكة تلفزيون روسية تابعة لحكومة موسكو أن السفينة قادرة على القيام بعمليات قطع كابلات الإنترنت، وزراعة العديد من أجهزة الاستشعار تحت الماء.

وحول الخطر الذي تمثله تلك السفينة، قال الدكتور كريستيان جوستافسون، نائب مدير مركز برونيل للدراسات الاستخباراتية والأمنية البريطانية ، لـ ديلي ميل البريطانية: “ستراقب استخبارات الدفاع البريطانية هذا عن كثب، وسيكون لدى مجموعة الاستخبارات المشتركة في RAF Wyton جميع أنواع أجهزة الاستشعار الموجهة إلى هذه السفينة، وقد تكون هناك غواصة بريطانية أو أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي تتبع هذه السفينة أيضًا".

وأضاف جوستافون: “التهديد ضعيف للغاية، الروس يدركون كل ما في الأمر، كما أن قطع كابل اتصالات سيكون أمرًا استفزازيًا للغاية”.

وتابع “إذا توقفوا لفترة كافية لمحاولة المساس بـ كابل اتصالات، وهو ما سنراه، فسنكون بدورنا قادرين على الرد”.

واستطرد، قائلا: “المسألة ليست ما الذي تفعله هذه السفينة في القناة، ولكن أكثر إلى أين تتجه وماذا ستفعل هناك، ستتم مراقبتها في معظم رحلتها”.

وشوهدت السفينة المريبة يانتار مؤخرًا بالقرب من الكابلات قبالة سواحل أيرلندا، وأثارت تحركاتها الدهشة في السابق.

وفي 18 أكتوبر 2016 ، أمرت شركة اتصالات سورية بإجراء صيانة طارئة لإصلاح كابل في البحر الأبيض المتوسط ​​يوفر اتصالاً بالإنترنت للعديد من البلدان ، بما في ذلك سوريا وليبيا ولبنان.

ووصلت "يانتر" إلى المنطقة المحددة في اليوم السابق لبدء أعمال الصيانة التي استمرت أربعة أيام، وغادرت قبل يومين من انتهاء الصيانة، ومن غير المعروف ما هو العمل الذي قامت به أثناء وجودها هناك.

وفي وقت سابق في 5 نوفمبر 2016، عانى الكابل البحري الذي يربط دول الخليج العربي من انقطاع تحت مياه إيران.

وبعد ساعات، غادرت يانتر مياه عمان وتوجهت إلى منطقة تبعد حوالي 60 ميلاً غرب مدينة بوشهر الساحلية الإيرانية، حيث يمتد الكابل إلى الشاطئ.

وتمت استعادة الاتصال قبل ساعات فقط من وصول يانتر في 9 نوفمبر، وبقي القارب ثابتًا فوق الموقع لعدة أيام أخرى.

وكانت الكابلات البحرية أهدافًا للأعمال العسكرية من قبل.

وفي بداية الحرب العالمية الأولى، قطعت بريطانيا حفنة من كابلات الاتصالات الألمانية تحت الماء واستغلت حركة المرور المعاد توجيهها للحصول على معلومات استخبارية.

وفي الحرب الباردة، أرسلت البحرية الأمريكية غواصين أمريكيين في أعماق بحر “أوخوتسك” قبالة الساحل الروسي لتركيب جهاز لتسجيل الاتصالات السوفيتية، على أمل معرفة المزيد عن القدرات النووية للاتحاد السوفيتي التي تطلق من الغواصات.

وفي الآونة الأخيرة، تنصتت وكالات المخابرات البريطانية والأمريكية على كابلات الألياف الضوئية، وفقًا لوثائق أصدرها إدوارد سنودن، وهو متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي.

وفي عام 2007، صادرت السلطات الفيتنامية سفنًا تحمل أميالًا من كابلات الألياف الضوئية التي تم انتشالها من البحر من أجل الربح.

وفي عام 2013، اعتقل مسؤولون مصريون ثلاثة غواصين قبالة الإسكندرية لمحاولتهم قطع كابل يمتد من فرنسا إلى سنغافورة.

بعد مرور خمس سنوات، لا تزال هناك أسئلة حول الهجوم على كابل مسؤول عن حوالي ثلث حركة الإنترنت بين مصر وأوروبا.

وعلى الرغم من قلة حوادث التخريب المعلنة نسبيًا، فإن معظم الانقطاعات ناتجة عن حوادث.

ويحدث مائتان أو نحو ذلك من حالات الانقطاع المرتبطة بالكابلات كل عام.

وتحدث معظمها عندما تعلق مراسي السفن بالكابلات أو تعطل معدات الصيد التجارية الخطوط، والبعض الآخر ينكسر أثناء موجات المد والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.