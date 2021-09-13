فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بعداصابة لاعب الأهلي مؤمن زكريا بمرض ضمور العضلات او لتصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم. مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق حيث كشفت الدكتورة ناجية علي فهمي رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس طبيعة هذا المرض.

زوجة مؤمن زكريا تكشف تطورات حاله

نشرت ريهام زوجة مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورا لزوجها على انستجرام وقت تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وذلك في اغسطس الماضي.

وعلم صدى البلد، أن اللاعب يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية والأشعة على المخ بعد سقوطه على رأسه في منزله، ويخضع لكافة الفحوصات للاطمئنان

ويشتبه الأطباء في إصابة مؤمن زكريا بارتجاج في المخ ، خاصة بعد فقدانه للوعي ، وهو ما أثار قلق أسرته ، فتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الكبرى بمصر الجديدة للإطمئنان عليه.

علاج مؤمن زكريا

الجدير بالذكر أن اللاعب مؤمن زكريا ، يخضع لفترة علاج منذ عدة شهور لإصابته بضمور في الأعصاب ، والذي أعلن أنه تقدم في العلاج ويسعى للعودة إلى الملاعب سريعا ، مشيدا بسؤال مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، وزملائه اللاعبين ، إلى جانب الجماهير التي تتوافد عند منزله باستمرار للاطمئنان عليه.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أكد سابقا أن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.



وقال أن الأهلي لا يترك أبناءه، ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم، وأن مؤمن زكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين، وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع.



وأضاف الخطيب: «أؤكد ما قاله مؤمن بأن الأهلي هو حياة نعيشها، وهو أمر لا خلاف عليه، وروح القلعة الحمراء هي ما تصنع البطولات وهو ما ظهر في التفاف اللاعبين حول مؤمن وإهدائه الألقاب والبطولات».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مرض مؤمن زكريا لاعب الأهلي من خلال الفيديوجراف التالي.

