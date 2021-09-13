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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير دولة بلغاريا بالقاهرة سبل التعاون المشترك

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ديان انجيلوف كاتراتشيف، سفير دولة بلغاريا بالقاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا.

 

وقد حضر اللقاء السفيرة داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وبلغاريا والتي تشهد تعاوناً في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري.

 

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها مناقشة التعاون السياحي في إطار اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين واستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف وتدريب العاملين ودعم إجراءات التعاون لمكافحة الاتجار الغير المشروع في الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار وتهريب الآثار.

 

جدير بالذكر أن سفير دولة بلغاريا بالقاهرة كان من ضمن سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة  الذين قاموا بنشر أكثر من 20 فيلماً قصيراً تحت عنوان "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي" للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم (فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب) والتي قاموا بتصويرها في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم فى هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.
 

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار سفير دولة بلغاريا بلغاريا السفير ديان انجيلوف كاتراتشيف السياحية

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