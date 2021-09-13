حكم ذكر الله بالقلب دون تحريك الشفاه

ذكر الله بالقلب دون تحريك شفاه .. من الأمور التي يحرص الناس عليها ذكر الله تعالى امتثالاً لأمره ورغبة في نيل الطمأنينة والسكينة حيث يقول تعالى :" ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، سؤالاً يقول صاحبه: هل يجوز ذكر الله بالقلب دون تحريك شفاه؟

حكم ذكر الله بالقلب

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الذكر أن يكون باللسان وتحريك الشفتين.

وتابع عبد السميع في إجابة على سؤال: هل يجوز ذكر الله بالقلب دون تحريك شفاه؟، إن السادة الصوفية وبعض الفقهاء قالوا بهذا النوع من الذكر، فمن كان يجد قلبه في الذكر واستطاع ذلك فله أن يفعل.

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حكم ذكر الله بالقلب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية أن ينطق بها مثل الفاتحة وتكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لابد من حركة اللسان بها.

وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «هل يصح التسبيح دون تحريك الشفتين؟»، أن القلب له ذكر واللسان له ذكر، وأفضلهما ما اجتمع فيه الذكر القلبي واللساني، إلا أن الشرع اشترط القراءة، أي أنه عند قراءة الفاتحة لابد أن تقرأ الفاتحة وتحرك بها الشفتين وليس تمريرها على القلب.

وأشار إلى أن الذكر القلبي مستحب ويثاب الإنسان عليه، وأن أفضل ذكر كما قال الإمام النووي ما اجتمع فيه القلب واللسان .

حكم قراءة القرآن بالنظر

كما أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء، عن حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك الشفاه، أن بعض الفقهاء يعتبر القراءة فى المصحف بدون تحريك اللسان قراءة، إلا أن الجمهور على أن القراءة تحتاج تحريك اللسان ويسمع الإنسان نفسه، أما أن يقرأ فى سره فهذا يسمى نظر لا يسمى قراءة، وبالتالى من يريد ثواب القراءة يقرأ ويرفع صوته بقراءة القرآن.

قراءة القرآن بالعين

من جانبه، بين للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له حكم قراءة القرآن بالعين لا بصوت مسموع، حيث قال: " من أراد أن يقرأ القرأن الكريم بالنظر فقط للمصحف دون تحريك شفتيه يصح ولا حرج فى ذلك ولكن هذه لا تسمي قراءة فهذا أسمه نظر بالمصحف، أما القراءة هى التى تكون بصوتًا ويثاب الناظر فى المصحف ثواب النظر ولكن ليست ثواب القراءة، لكن من يريد أن يثاب ثواب القراءة عليه ان يحرك شفتيه على الأقل.