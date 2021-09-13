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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح وهاني شاكر يكشفان تفاصيل 20عاما من عمرهما مع أمير كرارة

هانى شاكر ومدحت صالح
هانى شاكر ومدحت صالح

يحل الفنان هاني شاكر والفنان مدحت صالح ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس المقبلين. 

ويتحدث النجمان هانى شاكر ومدحت صالح خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما، وكواليس أبرز الأغنيات التي قدّماها، فضلا عن علاقتهما ببعضهما البعض وبالزملاء في الوسط الفني. وكذلك المواقف الطريفة التي جمعتهم في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

مدحت صالح وهانى شاكر 

القلعة البيضاء

و أكد المطرب مدحت صالح، إن القلعة البيضاء أدت على مستوى رائع خلال بطولة الدورى المصرى، واستحقوا الحصول عليه بجداره، ببطولة الدوري العام .

وأضاف "صالح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أنهم تحملوا كافة الضغوط  وحققوا نجاحاً كبيراً، مرددا: "مبروك فرحتونا أنسوا كل التعب والمشاكل.. الجيل ده رجاله ورفعوا راسنا وهم في منتهى الجمال والرجولة.. أنا زملكاوى عتيد وعايش مع الفريق على طول".

وأوضح أنه يتمنى أن يقلل نادى الزمالك فارق البطولات بينه وبين النادى الأهلى، وتابع: "الفرق جامد وبايخ".

ولفت إلي أنه لا يصح على الإطلاق توجيه إهانات لأحد وعلينا أن نتحدث في إطار الملعب والماتش لأن الرياضة أخلاق، وتابع: "نفسى الجمهور يتعلم الهدف من الرياضة واللى هو حسن الأخلاق.. وأرفض أن يوجه الجمهور أي إهانات لأحد".

ونوه، إلى أنه أدى أغنية لنادى الزمالك منذ عامان  ولكن لم يتم عرضها حتى الآن رغم مطالبته كثيرا  بعرضها.

الفلاشة 

حدثت أزمة بين جمعية الملحنين والمؤلفين ونقابة المهن الموسيقية، وبدأت تلك الأزمة عندما قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إنه خلال الفترة التي سبقت كورونا لم نكن نشعر بفداحة أمر "الفلاشات" أو أنه من الممكن أن يؤثر على موسيقانا، مضيفا: “اللى هيعرف يغني لايف أهلا وسهلا واللي مش هيعرف مالوش لازمة”.

هاني شاكر عن استخدام الفلاشة: "اللي مش هيعرف يغني ملوش لازمة"

مدحت صالح لـ الزمالك: مبروك فرحتونا وانسوا التعب والمشاكل

وعلق شاكر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على ما حدث بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، أن الجمهور قد شاهد ما حدث والجرم الكبير الذى جاء به شاكوش لم يكن له أن يستمر في العمل الفني والموسيقى بعد إساءته لها ولزملائه عازفين الإيقاع واساء لنفسة قبل أي شيء، مضيفا أنه لو أخطأ وشعر أنها تركت أثرا سيئا عند بعض الناس لم يخرج من بيته لمدة شهر "وتم رد اعتبار النقابة واعتبار إخواننا عازفي الإيقاع.

وواصل هاني شاكر قائلا: “إنه لم يعلم سبب الخناقات التي تحدث خاصة في الساحل ومن الممكن أن يكون السبب فى ذلك هو أن مطرب المهرجانات ليس لدية ثقافة وانهم يرون أن الأمر جاء بالساهل لا يفرق معه أن تذهب بالساهل ومن لم يتعب في الشيء لا يشعر بقيمته”.

وأكمل شاكر، : “عندما أرى ما يحدث في البلد من التطوير الكبير والجمهورية الجديدة والتي نعيش فيها أزهى أيام عمرنا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصعب عليا الشعب المصري وتصدير مثل تلك الأغاني والتي يؤكد أنه ليس ضدها ولكنه لابد أن يكون هناك فن آخر بجانبه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات أخرى كثيرة قادمة وسيتم الإعلان عنها”.

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