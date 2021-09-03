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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت صالح لـ الزمالك: مبروك فرحتونا وانسوا التعب والمشاكل

مدحت صالح
مدحت صالح

أكد المطرب مدحت صالح، إن القلعة البيضاء أدت على مستوى رائع خلال بطولة الدورى المصرى، واستحقوا الحصول عليه بجداره، ببطولة الدوري العام .


وأضاف "صالح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أنهم تحملوا كافة الضغوط  وحققوا نجاحاً كبيراً، مرددا: "مبروك فرحتونا أنسوا كل التعب والمشاكل.. الجيل ده رجاله ورفعوا راسنا وهم في منتهى الجمال والرجولة.. أنا زملكاوى عتيد وعايش مع الفريق على طول".

وأوضح أنه يتمنى أن يقلل نادى الزمالك فارق البطولات بينه وبين النادى الأهلى، وتابع: "الفرق جامد وبايخ".

ولفت إلي أنه لا يصح على الإطلاق توجيه إهانات لأحد وعلينا أن نتحدث في إطار الملعب والماتش لأن الرياضة أخلاق، وتابع: "نفسى الجمهور يتعلم الهدف من الرياضة واللى هو حسن الأخلاق.. وأرفض أن يوجه الجمهور أي إهانات لأحد".

ونوه، إلى أنه أدى أغنية لنادى الزمالك منذ عامان  ولكن لم يتم عرضها حتى الآن رغم مطالبته كثيرا  بعرضها.
 

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