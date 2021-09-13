شاهد.. وكيل تعليم الجيزة يسلم الطلاب الفائزين جوائز مسابقة “صحتنا حياتنا”

قدم مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، والمستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الجيزة، الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقة “صحتنا حياتنا” التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل.

ويأتي ذلك إيمانا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالحرص على تشجيع الطفل العبقري.



وتهدف هذه المسابقة إلى تدريب الطلاب على عمل أبحاث وفيديوهات استرشادية وألعاب تقنية، وكيفية عمل بحث عن الأمراض والوقاية منها، والعمل التقني وكيفية عمل فيديوهات لمقاومة الأمراض والحذر منها عن طريق عمل فيديوهات والعاب تقنية.

وشارك العديد من الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية التابعة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالتعاون مع الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، وذلك اشراف رضا الفخرانى مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وبرعاية محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

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