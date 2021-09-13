لبنان.. أحمد موسى عن تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام: اختيار موفق

قال الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم شهد أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا برئاسة نجيب ميقاتي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "أهنيء جورج قرداحي على توليه منصب وزير الإعلام في لبنان"، مضيفا: "جورج قرداحي شخصية محترمة وله ثقل كبير واختيار موفق، والحكومة اللبنانية الحالية بحاجة لوزير إعلام له شخصية ومؤثر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لفت نظري تواجد سيدة واحدة فقط في حكومة نجيب ميقاتي في لبنان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عندنا في مصر هناك تجربة فريدة في تولي المرأة المصرية مناصب كبيرة ولدينا وزيرات كثر في الحكومة المصرية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لدينا 8 وزيرات في الحكومة المصرية ولدينا محافظين سيدات ولدينا سيدات في مناصب إدارية كبرى".