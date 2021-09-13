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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبنان.. أحمد موسى عن تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام: اختيار موفق

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم شهد أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا برئاسة نجيب ميقاتي.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "أهنيء جورج قرداحي على توليه منصب وزير الإعلام في لبنان"، مضيفا: "جورج قرداحي شخصية محترمة وله ثقل كبير واختيار موفق، والحكومة اللبنانية الحالية بحاجة لوزير إعلام له شخصية ومؤثر".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لفت نظري تواجد سيدة واحدة فقط في حكومة نجيب ميقاتي في لبنان".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عندنا في مصر هناك تجربة فريدة في تولي المرأة المصرية مناصب كبيرة ولدينا وزيرات كثر في الحكومة المصرية".
 


ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لدينا 8 وزيرات في الحكومة المصرية ولدينا محافظين سيدات ولدينا سيدات في مناصب إدارية كبرى".

أحمد موسى لبنان الحكومة اللبنانية جورج قرداحي اخبار التوك شو

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