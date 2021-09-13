يختصر الطريق من "الدائري".. رئيس جهاز 6 أكتوبر يحدد موعد افتتاح الكوبري الجديد

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن هناك تطورات كبيرة في مجال الطرق والأنفاق والكبارى تحديدا طريق الواحات الذى يبدأ من حدائق الأهرام ب 6 أكتوبر.

وتابع النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" طريق الواحات يربط محافظة الجيزة بالفيوم، بطول 25 كيلو متر ، ويتم عمل تطوير بالطريق بكلفة تطويره 2 مليار جنيه.

أوضح أنه يتم إنشاء طريقين يدعمان طريق الواحات، وكل طريق 3 حارات داعم لطريق الواحات، بجانب إنشاء 8 كبارى ، وتم تنفيذ 4 منهم، كما أنه جارى تنفيذ كبرى ونفق لاختصار طريق الدائرى إلى الواحات.