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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

نشرت الفنانة بلقيس فتحى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن طرحها اغنية جديدة غدا. 

وعلقت بلقيس فتحى بكلمة واحدة : “غدا”. 

وكانت الفنانة بلقيس فتحى تصدرت تريند جوجل وذلك بعد حلقاتها أمس مع الاعلامية منى الشاذلى التى أدلت فيها بعدد من التصريحات النارية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات التى ادلت بها بلقيس فتحى.

وكشفت بلقيس فتحى عن تفاصيل أزمتها مع زوجها السابق، في المحكمة الإماراتية مؤكدة أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها السابق، مضيفة أنها صرحت بذلك لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت في الأوساط الإعلامية بسبب عدم ظهور زوجها معها لفترات طويلة في المناسبات والاحتفالات الفنية.

خلع زوجها

وقالت بلقيس خلال لقائها فى برنمج معكم مع العلامية منى الشاذلى : أن العلاقة بينهما طيبة وعلى تواصل مستمر من أجل ابنهما، مضيفة: "قضية الخلع ليست قوة أو قسوة من المرأة تجاه زوجها، لكنه كما يحق للزوج أن يطلق زوجته، من حق الزوجة أن تقوم بتطليق نفسها".

كما كشفت بلقيس فتحي عن معاناتها مع متلازمة الكوخ وقالت أنها أصيبت بها عقب فترة الحجر الصحي التي طبقتها الدول كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت بلقيس : أن الأعراض التي عانت منها هي الشعور باكتئاب شديد وقلق وعدم الرغبة في العمل أو الخروج من المنزل كذلك تناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي.

متلازمة كوخ 

وأضافت قائلة أنها شعرت بالفشل بسبب عدم استطاعتها رؤية أهلها كما راودتها فكرة اعتزال الغناء.

وعن مدة معاناتها مع متلازمة الكوخ أوضحت أن تلك الحالة استمرت معها لشهور عديدة وهي كثيرًا ما تصيب الناس بعد فترة العزلة.

بلقيس فتحي تتجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية دبلوماسي

أول تعليق لـ بلقيس فتحي بعد انتهاء أزمة منعها من الغناء في مصر

أغانى مصرية 

وقالت بلقيس فتحى : لم أكن امتلك الجرأة لتقديم أغاني مصرية خصوصًا أن الجمهور المصري متذوق جيد للفن.. وأنا أنتمي لمصر وقضيت فترة طويلة من حياتي بها كذلك والدي يعيش في القاهرة منذ 40 عام.

واما عن اساءة فهم تغريدتها بشان إسراء غريب فقالت بلقيس : اُسيئ فهم تغريدتي عن إسراء غريب وقمت بحذف التغريدة بعد مرور وقت قليل وقمت بعمل صدقة جارية باسم إسراء غريب في الوطن العربي كله.. وأجيد الكثير من اللهجات وأتحدث مع أمي وأبي باللهجة اليمنية ومع أخواتي بالإماراتية ومع كل شخص بلهجته.  

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