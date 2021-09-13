سيئ السمعة..الأمير أندرو يعين محامي هوليوود المتخصص في قضايا الجنس للدفاع عنه

عيّن دوق يورك الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، محاميًا بارزًا في هوليوود من بين عملائه أرمي هامر وعدد كبير من المشاهير المتهمين بالاعتداء الجنسي.

وتظهر وثائق المحكمة أن دوق يورك استأجر أندرو بريتلر، من شركة لافلي آند سينجر للمحاماة في لوس أنجلوس، لتمثيله في القضية التي رفعتها المتهمة فيرجينيا روبرتس.

وسيتواجه بريتلر مع، ديفيد بويز، خلال جلسة الاستماع المقرر عقدها في المحكمة الفيدرالية في نيويورك يوم الاثنين.

وقبل أربع ساعات من موعد الجلسة، قدم بريتلر إشعارًا يقول فيه إنه يمثل العائلة المالكة البريطانية.

وذكر بريتلر أنه يظهر لغرض الطعن في الخدمة المزعومة للعملية والطعن في الاختصاص

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تعيين المحامي رفيع المستوى للدفاع عن هامر، 35 عامًا ، ضد مزاعم أن الممثل لديه نزعة جسدية شرهة وأنه أساء جنسيًا وجسديًا لامرأة خلال علاقتهما التي استمرت أربع سنوات.

ومن بين عملائه الآخرين المخرج بريان سينجر الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على القصر.

وفي مقابلة مع هوليوود ريبورتر في مايو، تحدث بريتلر ضد حركة MeToo وقال إن هناك “افتراضًا بارتكاب خطأ بناءً فقط على اتهام، حتى لو كان مجهولاً”.

وقال في مقابلة أخرى إنه في بعض الأحيان يكون أفضل رد “قد يكون هادئا”.

وأضاف: في بعض الأحيان يكون أفضل دفاع هو عدم القيام بأي شيء، هو قبول العقوبة أو أي قرار اتخذته الشركة والتزام الصمت لتحسين صورة نفسك كشخص”.

وتابع : تقديم أي اعتذارات يجب أن يتم على انفراد.

ويجلب توظيف بريتلر الموارد الهائلة لشركة Lavely & Singer - التي أسسها المحامي الشهير مارتي سينجر - إلى الفريق القانوني للأمير أندرو.

وأُطلق على سينجر لقب محامي هوليوود الذي يمكنه التخلص من أي مشكلة.