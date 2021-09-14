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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة والدة رئيس الوزراء البريطاني عن عمر يناهر الـ79 عاما

بوريس جونسون
بوريس جونسون

توفيت شارلوت جونسون، والدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الإثنين، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

 

ووفقا لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، نعى “جونسون” والدته، شارلوت، الرسامة المحترفة، والتي توفيت فجأة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وُلدت والدة جونسون في عام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت، الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

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ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الحكومة البريطانية ستفعل "كل ما هو ممكن" لمساعدة الأفغان وغيرهم ممن يحق لهم القدوم إلى المملكة المتحدة وإعادة التوطين فيها، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي.


وقال جونسون - في كلمة أمام مجلس العموم، نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - إن "التزام بريطانيا سيستمر تجاه أولئك الذين تعهدت بمساعدتهم على مغادرة أفغانستان، حيث نعمل بشكل عاجل مع أصدقائنا في المنطقة لتأمين ممر آمن، وبمجرد توفر الطرق سنفعل كل ما هو ممكن لمساعدتكم على الوصول إلى بر الأمان".


وحول برنامج إعادة التوطين في بريطانيا، أوضح جونسون أنه سيشمل أيضًا الأفغان الذين أسهموا في المجتمع المدني ممن يواجهون خطرًا محددًا من طالبان، مضيفا: "لن يحصل كل من يأتون إلى بلدنا عبر هذا الطريق الآمن والقانوني على تأشيرة مدتها 5 سنوات، بل سيحصلون على تصريح بالبقاء إلى أجل غير مسمى".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المفوضية الأوروبية والدة رئيس الوزراء البريطاني شارلوت جونسون

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