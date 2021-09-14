أنغام: الفنان تامر عاشور ملحن بدرجة مخرج وهو موهبة غير عادية

قالت المطربة الكبيرة أنغام، أنني قمت بأداء حفلة مع الفنان تامر عاشور، مؤكدة أنني أعتبرها من أقوى الحفلات التى اديتها.

وأضافت أنغام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، "أن ما يهمنى أنا كأنغام أن تامر عاشور "أدى لي أغنية في أخر ألبوم أعتبرها من أنجح الأغاني .

سيكون قريبا عمل مع النطرب الكبير تامر عاشور

وتابعت أنغام، انه سيكون قريبا عمل مع النطرب الكبير تامر عاشور، مؤكدا أنني أعتبره مطرب وملحن مميز .

وأشارت أنغام إلى أن، تامر عاشور يعد ملحنا بدرجة مخرج، مؤكدة أنه موهبة غير عادية.