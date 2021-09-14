مواهب قرى حياة كريمة بالبحيرة... حكاية أصغر إمام مسجد ومُقلد أصوات قراء الحرم

حكاية أصغر إمام مسجد بالبحيرة

كان من حسن حظه أن والده حافظاً للقرآن الكريم، قارئا ومعلّما للقراءات، فأنشأ على قراءته وحفظه منذ نعومة أظافره، رغم أنه أكمل دراسته في مجال الطب ولكنه ظل مستمرا في طريق قراءة القرآن وحفظه حتى أصبح من القراء المتميزين بين أهالي قريته.

هو الدكتور عبدالله محمود آمين آغا، طالب بكلية الطب، لقب " بأصغر إمام مسجد" بين أهالي قرية "سين القبلية" التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، و استطاع أن يتفوق على نفسه منذ الصغر في محاكاة وتقليد أشهر أصوات الشيوخ المعروفين داخل مصر وخارجها في قراءة القرآن الكريم، والتي نشأ على سماع أصواتهم منذ الصغر.

حكاية أصغر إمام مسجد بالبحيرة

وتحدث "عبدالله"، في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، عن نشأته وحبه للقرآن الكريم والتي كان مصدرها والده، فكان والده إمام مسجد و قارئًا في الإذاعة القرآنية، فاستطاع أن ينمي الموهبة من خلال التدريب على يد أبيه على حب القرآن الكريم وختمه في سن مبكر.

أوضح "أصغر إمام مسجد "، أنه كان يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وعشق أصوات الشيوخ وتقليدهم، حتى استطاع أن يقلد أصوات الشيوخ المفضلة له، ومن ضمنهم صوت الشيخ الشيخ خالد الجليل، والنقشبندي.

وأشار محمود، إلى أنه تعلم تلاوة القرآن الكريم في كُتاب داخل القرية حتى السادسة من عمره، ثم استكمل دراسته على يد والده حتى استطاع أن يحفظ جميع أجزاء القرآن الكريم، موضحًا أنه يستطيع تقليد عدد كبير من أصوات المشايخ المشهورة منهم: الشيخ خالد الجليل، والنقشبندي.