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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جنوب سيناء تناقش دور الإعلام في خدمة ذوي الاحتياجات بدهب

صدى البلد



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية فى إطار إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. 

 

وعقد بيت ثقافة دهب محاضرة بعنوان "دور الإعلام فى خدمة قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة"، برئاسة الفنان هشام عطوة ألقاها محمد عبد الستار مدير الشئون الإجتماعية بدهب، تحدث خلالها عن أهمية دور الإعلام فى إبراز قضايا ذوى الإعاقة، مؤكدا على أهمية الإعلام فى تغيير نظرة المجتمع لهم، ودوره الفعال فى الوقاية من الإعاقة والطرق العلمية للتأهيل الاجتماعى. 

 

وتلا الندوة ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "تدوير خامات البيئة" تدريب الفنان التشكيلى حسام حسنى، قام خلالها بتدريب الإطفال على استخدام خامات البيئة غير المستغلة وتدويرها لتصنيع عناصر أخرى نافعة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية.

 

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"ثقافة وطاقة مش إعاقة" مبادرة بثقافة المنوفية

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بيت ثقافة الشاذلي يناقش خطورة الإدمان على المجتمع

 

كما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان "الثقافة منبع الحكمة" ألقاها الشيخ حمادة السباعى، تحدث خلالها عن أهمية الثقافة فى المجتمعات ودروها فى تغير السلوك والعادات غير الحميدة، مؤكدا على دور قصور الثقافة فى رفع الوعى الثقافى والسياسى لجميع أفراد المجتمع، مما يؤثر على نمط وحياة الشعوب، أعقبها ورشة رسم وتلوين للمواهب الصغيرة بالمدينة بهدف تنمية القدرات الفنية للنشء؛ وفى بيت ثقافة أبوزنيمة عقدت ورشة للمواهب الصغيرة فى الرسم لتصميم لوحات فنية معبرة عن البيئة المصرية بكل مفرداتها، بهدف اكتشاف المواهب الفنية الصغيرة ورعايتها .

جنوب سيناء وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة الفنان هشام عطوة إقليم القناة وسيناء الثقافي ثقافة الشاذلي فرع ثقافة جنوب سيناء

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