سبب غياب مغنية الراب نيكي ميناج عن حفل ميت جالا 2021

كشفت مغنية الراب نيكي ميناج سبب غيابها عن حفل ميت جالا 2021، في تغريدة لها على موقع تويتر، بسبب فيروس كورونا.

وقالت نيكي ميناج أمام أكثر من 22 مليون متابع لها على تويتر، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا، شرطا أساسيا لحضور حفل ميت جالا هذا العام، وهي لن تقدم على هذه الخطوة إلا بعد إجراء البحث الكاقي عن أنواع وفعالية اللقاحات.

ونصحت نيكي ميناج متابعيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيو، وارتداء القناع الطبي الآمن، معللة سبب تخوفها من اللقاح هو تجربة صديق لابن عمها أصبح عاجزا بعد الحصول على اللقاح.

وعلى الرغم من ذلك غردت نيكي ميناج مرة أخرى بأنها مضطرة للحصول على اللقاح لتقديم جولته الموسيقية، واستطلعت رأي متابعيها حول نوع اللقاح الذي ينصحون به.

أقيم حفل ميت جالا السنوي الخيري منذ ساعات في متحف متروبوليتان، بحضور عدد كبير من النجوم الذين تألقوا على السجادة الحمراء أبرزهم ليل ناز إكس، تيموثي شالاميت، وبيلي إيليش.