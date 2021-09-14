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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح يداعب أكرم حسني في عيد ميلاده على طريقته

صدى البلد

هنأ الفنان محمد ممدوح،الفنان أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده بطريقته الخاصة،ونشر صورة جمعتهما من الفيلم الكوميدي “بنك الحظ”،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،

وكتب ممدوح معلقا له من خلال صورتهما:"اكرم انا طالب منه طلب ومنفضلي بقاله سنة.. بس انا هعديهالك عشان عيد ميلادك.. كل سنة وانت طيب واعمل اللي قولتلك عليه بدل ما ادعي عليك في عيد ميلادك".
 

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ويحتفل الفنان والكوميديانأكرم حسني بعيد ميلاده الـ 47، وسط نجاح وتألق كبير حققه بأعماله مؤخرا التي كان آخرها أغنيته الجديدة مع هيفاء وهبي التي حققت انتشارا ومشاهدات عالية على موقع يوتيوب. 

أعمال أكرم حسني 

اشتهر أكرم حسني بقدرته على تقديم إيفيهات ضاحكة في أعماله التلفزيونية والسينمائية، كما يعد من أبرز النجوم الذين يكتبون كلمات أغاني ساخرة وخفيفة الظل، وتعتبر "لو كنت" التي قدمها مع هيفاء وهبي أبرزها مؤخرا. 

تغير مسار حياة أكرم حسني بعدما قرر ترك الشرطة وعمله كضابط، والبحث عن شغفه واستغلال هوايته في الغناء والتمثيل والكوميديا. 

بدأت شهرة أكرم حسني من خلال تقديمه برامج ساخرة على قنوات تلفزيونية مختلفة، عرف في البداية باسم "أبو حفيظة" وهي الشخصية التنكرية التي كان يظهر بها على الشاشة خاصة برنامج "أسعد الله مساءكم".

استطاع أكرم حسني من خلال أسعد الله مساءكم حفر مكانه وسط نجوم وعمالقة الكوميديا الذي كان يستضيف بعضهم برفقته ويقدمان على الشاشة "اسكتشات" ومشاهد ساخرة. 

أعمال اكرم حسني عيد ميلاد اكرم حسني الفنان محمد ممدرح محمد ممدوح اكرم حسني

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