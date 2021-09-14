الأهلي يحتفي بـ«النجمة العاشرة » في حفل كبير بالتتش اليوم

انتهت إدارة الأهلي من كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.

يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

هذا ووجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

وقالت إدارة الأهلي أن حضور الحفل يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام. وأن تقليص عدد الحضور يعود لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.