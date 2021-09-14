لبنان.. تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي خلال أيام

أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، استعداده لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في غضون أيام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية اللبناني المنتهية ولايته، غازي وزني، قوله إن الحكومة الجديدة ستوقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون أيام قليلة مع ألفاريز آند مارسال.

وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ، يوم الجمعة، حكومة جديدة إلى جانب الرئيس ميشال عون، وعيّن يوسف خليل وزيرا للمالية.

كان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، عندما انسحبت شركة "أيه آند إم" الاستشارية لإعادة الهيكلة، في نوفمبر، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.

وكانت حكومة لبنان، أعلنت أمس الإثنين، أنها ستتسلم أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي الخميس المقبل، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، الذي كان تأخر تشكيلها أحد العقبات أمام تسلم المساعدات الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن "وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم في 16سبتمبر الحالي قرابة مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة، وذلك عن العام 2021، وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى العام 2009.