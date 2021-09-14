تعاون مصري روسي في مجال البحث العلمي

شهد، أمس ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث الجلسة الافتتاحية وجلسة مباحثات علمية لتعزيز أواصر التعاون مع المعهد المتحد لعلوم النووية بدوبنا- روسيا ومناقشة ترقية عضوية إلي شريك أساسي ، وذلك بدعوة من أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ومجموعة كبيرة من العلماء والأساتذة من الجامعات المصرية والروسية.





أوضح الدكتور محمد رجاء ان الملتقى اليوم يعد ضمن التعاون العلمى والمباحثات المصرية الروسية الممتدة خلال السنوات الطويلة السابقة والمستمرة حتى الآن متمثلا فى المعهد المتحد للعلوم النووية والذى يضم مجموعة من الدول النووية أبرزهم روسيا.



كما أشار الى ان مصر عضو مشارك ولكن هناك سعى وجهد يبذل لتصل مصر للعضوية الكاملة فيما يخص الإنتاج العلمى والبحثى المشترك وهذا سوف يتطور الى الأفضل مع أخذ العضوية الكاملة .

وأضاف أن جامعة عين شمس تسعى لتفعيل دورها فى مجال العلوم النووية فى مجال البيولوجى وفى مجال الفيزياء لإعطاء دفعة قوية لمجال البحث العلمى.



واكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى تولى اهتماما كبيرا و تدعم البحث العلمى المشترك خاصة مع روسيا.