عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار ورياح على 6 مناطق بالمحافظات.. تفاصيل الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل رطب على السواحل الغربية مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس غدا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

مناطق الأمطار

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش) على فترات متقطعة.

طقس حار على القاهرة وأمطار بالإسكندرية والعظمى 34

أمطار ورياح وانخفاض الرطوبة..الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الـ 72 ساعة القادمة

ويكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 32 للعظمى والصغرى 22.
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23.
جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 27.
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 24.
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 84 للعظمى والصغرى 35.
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45.
جنوب سيناء 55 للعظمى والصغرى 30.
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة

ترشيحاتنا

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

هل الزواج رزق أم قسمة ونصيب ؟.. عمرو الورداني يوضح

سوريا.. الطيران الأمريكي ينفذ إنزالا جويا على الحسكة ويختطف مدنيين

المالية : 8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات

المنسق المقيم للأمم المتحدة : زيادة تمثيل المرأة وتمكينها إقتصاديا تجربة مصرية تستحق الإشادة

"التنمية البشرية في مصر عام 2021".. الأمم المتحدة تعرض فيلما تسجيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ