أمطار ورياح على 6 مناطق بالمحافظات.. تفاصيل الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل رطب على السواحل الغربية مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس غدا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

مناطق الأمطار

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش) على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 32 للعظمى والصغرى 22.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23.

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 27.

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 24.

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 84 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45.

جنوب سيناء 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.