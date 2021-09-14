عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس حار على القاهرة وأمطار بالإسكندرية والعظمى 34

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية، وشمال الدلتا (البحيرة - كفرالشيخ) على فترات متقطعة (40% تقريبا)، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 30 23
مطروح 29 22
السلوم 29 23
سيوة 32 23
بورسعيد 30 24
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 23
العريش 31 23
رفح 31 22
رأس سدر 34 22
نخل 34 16
نويبع 35 25
طابا 34 23
كاترين 29 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 37 27
مرسى علم 37 27
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 24
قنا 40 24
الأقصر 41 25
أسوان 41 26
إدفو 41 26
أبوسمبل 41 25
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 40 28
المدينة 42 27
الرياض 40 26
المنامة 38 32
أبوظبى 38 31
الدوحة 42 31
الكويت 42 28
دمشق 33 15
بيروت 31 28
عمان 29 19
القدس 27 21
غزة 31 22
بغداد 39 23
مسقط 34 30
صنعاء 27 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 29 22
تونس 32 22
الجزائر 31 26
الرباط 27 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 27 17
إسطنبول 26 18
إسلام أباد 33 23
نيودلهي 29 26
جاكرتا 27 23
بكين 25 17
كوالالمبور 30 24
طوكيو 26 21
أثينا 29 20
روما 31 17
باريس 25 16
مدريد 23 16
برلين 22 15
لندن 20 14
مونتريال 21 13
موسكو 14 08
نيويورك 30 20
واشنطن 32 21
نواكشوط 32 27
أديس أبابا 20 12

ترشيحاتنا

التضامن: اليوم.. بدء صرف مستحقات أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

الرئيس السيسي يشارك في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

الري تؤكد جاهزية مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

الوباء لم ينته بعد.. جونسون يكشف عن خطة الشتاء لمواجهة كورونا

مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته بتحطم الطائرة في اليونان

صديقه ألقاه من أعلى كوبرى الجامعة.. ما مصير قاتل مهندس الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

قبل تعديل القانون.. 8 حالات تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ